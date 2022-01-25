Москва, 25 января 2022, 12:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведет сегодня, 25 января, в режиме видеоконференции встречу с руководителями ведущих компаний Италий. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что особое внимание на онлайн-встрече предполагается уделить возможностям наращивания взаимодействия в области энергетики, промышленности, финансов и природосберегающих технологий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла сообщить информацию о возможных будущих контактах между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джозефом Байденом.
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