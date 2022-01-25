Москва, 25 января, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведет завтра, 26 января, в режиме видеоконференции встречу с руководителями ведущих компаний Италии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Планируется обсудить актуальную тематику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Италии, а также перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями двух стран», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание на онлайн-встрече предполагается уделить возможностям наращивания взаимодействия в области энергетики, промышленности, финансов и природосберегающих технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла сообщить информацию о возможных будущих контактах между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джозефом Байденом.

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