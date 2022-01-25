Ярославль, , 12:36 — REGNUM Председателем исполкома Ярославского регионального отделения Общероссийского народного фронта стала Оксана Каменецкая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в реготделении ОНФ.

Оксана Каменецкая Фото со страницы Оксаны Каменецкой в Facebook

Каменецкая официально была представлена в новой должности 25 января. Договор с ней заключил федеральный исполком организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до этого Каменецкая была председателем городской избирательной комиссии Ярославля, работала в приёмной председателя партии «Единая Россия». В горизбиркоме её сменит бывший председатель комиссии Андрей Бурьяноватый. Его кандидатуру на этот пост 24 января выдвинула избирательная комиссия региона.

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