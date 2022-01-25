Пекин, , 12:36 — REGNUM Возможность введения США и другими странами Запада санкций в сфере финансов может способствовать более скорому переходу России и Китая на национальные валюты в торговых расчетах. Об этом 25 января заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Россия и Китай openDemocracy

«На национальные валюты мы переходим, полностью не перейдем, может быть, это (санкции — ред.) несколько ускорит (этот процесс)», — приводит его слова ТАСС.

При этом Денисов указал на то, что у России и Китая имеются собственные алгоритмы передачи информации.

«Есть так называемые системы передачи финансовой информации. Та, которая разработана в России, по своим параметрам вполне может удовлетворить наши потребности, во всяком случае, в платежно-расчетных отношениях с китайскими финансовыми, банковскими учреждениями», — пояснил российский дипломат.

Также он уточнил, что это вопрос является достаточно сложным, имеющим много измерений и требующим «серьезной переговорной работы», однако у России и Китая «добрая воля на это есть».

«Самое главное, что любые повороты в разного рода санкционных делах никоим образом не в состоянии блокировать развитие наших торгово-экономических отношений», — добавил Денисов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что Китай неформально уже признал российские вакцины от коронавируса, так как прибывшие на Олимпиаду спортсмены из РФ уравнены в правах с атлетами из других стран.