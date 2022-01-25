Кемерово, , 12:35 — REGNUM В Кемерове разыскали без вести пропавшего 12-летнего подростка. Он ушёл из дома накануне вечером, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Подросток pexels.com

О том, что подросток 24 января около 20:15 (время местное) ушёл из дома и не вернулся полицейским рассказала его мать. Тут же были начаты поиски.

К поискам ребёнка подключились сотрудники уголовного розыска, участковые, инспекторы ПДН и волонтёры.

Школьника нашли утром 25 января. Он рассказал, что провёл ночь в подъезде одного из жилых домов, а утром пошёл гулять по городу.

Сейчас инспекторы ПДН проводят с подростком и его родителями профилактическую беседу.