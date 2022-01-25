Эль-Кувейт, , 12:36 — REGNUM Кувейтское управление по борьбе с коррупцией расследует дело о финансовых махинациях в сфере поставок современной военной техники для вооружённых сил страны. Об этом 25 января сообщает Wiqalat-anbaa-al-Kuwaiti.

Вооруженные силы Кувейта Afcent.af.mil

По данным журналистов, двое офицеров подозреваются в получении взяток со стороны производителя военных самолётов Eurofighter Typhoon. Офицеры добились того, что стоимость контракта на поставку партии из 28 истребителей обошлась правительству Кувейта существенно дороже, чем другим покупателям.

Отмечается, что за современную военную технику министерство обороны Кувейта заплатило более $8,7 млрд.

«Генерал и полковник армии Кувейта предстанут перед судом в связи с обвинениями в нецелевом использовании государственных средств», — отметили в управлении по борьбе с коррупцией.