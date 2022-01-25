Москва, , 12:33 — REGNUM Юристы «Группы ГАЗ» будут разбираться в причинах сокращения срока лицензий по инициативе минфина США. Об этом 25 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Безусловно, юристы компании будут с этим разбираться. Они в постоянном контакте с американскими партнёрами на этот счёт. Но, конечно, это можно будет трактовать, если это не связано ни с какими процедурными моментами, как усиление давления», — заявил Песков.

«Тоже хочется надеяться, что это ни с какими санкциями это не связано. Только вчера мы слышали заявление господина Блинкена, что абсолютно нерезонно говорить о каких-то априори санкциях в отношении России, это слова Блинкена были. Но с другой стороны, столько всего противоречивого сейчас происходит за океаном, что весьма с трудом поддаётся анализу и тем более пониманию», — указал он.

Ранее министерство финансов США сократило срок лицензий производителя коммерческого транспорта «Группы ГАЗ». Разрешения будут действовать до 27 апреля 2022 года.