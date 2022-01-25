Москва, 25 января, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Самая благородная профессия 2021 года — медицинский работник. Семь из 10 врачей выбрали бы свою профессию снова, приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Mos.ru Медицинские работники в защитных масках и костюмах

Назвали медицину своим призванием и благодарной профессией 30% медицинских работников. Получают поздравления с профессиональными праздниками 86% медиков. Преданы своей работе и не собираются её менять 30% медиков.

При этом большинство врачей жалуется на переработки: в среднем они трудятся на 40% больше времени, чем положено. 70% медиков считают себя трудоголиками. Никогда не опаздывают на работу 89%. Верят в приметы 46% медсестер и 36% врачей.

ИА REGNUM ранее сообщало, наиболее востребованные профессии в 2021 году — медработники, фармацевты и специалисты IT-сферы.

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