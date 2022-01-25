Кишинёв, , 12:29 — REGNUM Экс-президента Молдавии, лидера оппозиционной Партии социалистов Игоря Додона снова вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру. Об этом 25 января сообщила журналистам пресс-секретарь надзорного ведомства Марьяна Керпек.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Додона вызвали в Генпрокуратуру для дачи первых показаний по делу Energocom. Ранее его адвокат попросил время для ознакомления с материалами дела», — сообщила Керпек.

До этого лидера «социалистов» вызывали на допрос в Генпрокуратуру в декабре 2021 года и признали его подозреваемым. Политика подозревают в содействии хищению $12 млн из госбюджета в 2008 году. По версии следствия Додон, который тогда был вице-премьером Молдавии, дал согласие закупать электроэнергию по завышенным ценам, чтобы участники схемы могли присвоить разницу.

Стоит отметить, что за всё время расследования по делу Energocom ни одного из фигурантов не признали обвиняемым. Додон отрицает свою причастность к преступлению.

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