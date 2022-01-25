Петропавловск-Камчатский, , 12:28 — REGNUM На северо-восточные районы Камчатки 27 января обрушится мощный тихоокеанский циклон. Он будет оказывать влияние на погоду в крае до 29 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По прогнозам синоптиков Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, первыми непогоду почувствуют жители Усть-Камчатского, Карагинского, Пенжинского, Олюторского и Алеутского районов. Ожидается умеренный, местами — сильный, снег, сильный ветер, метель. В Алеутском районе местами пройдёт дождь. 28 января непогода сохранится.

Остаточное влияние циклон будет оказывать до утра 29 января.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные снегопады привели к мусорному коллапсу в Краснодаре, в отдельных местах мусор не вывозили уже несколько суток.