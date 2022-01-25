Армения, 15 февраля, 2007, 14:19 — ИА Регнум. Уставной капитал армянского ЗАО "Юнибанк" до конца февраля текущего года удвоится и составит 5,599 млрд. драмов ($15,5 млн.). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе банка, увеличение капитала состоится за счет нового акционера банка, которым станет ООО "Юниаструм Асет менеджмент". Таким образом, доля "Юниаструм Асет менеджмент" в уставном капитале банка составит 50%, ООО "Эвиаинвест" - 25,5%, ООО "Юниинвест" - 19,5% и Debban Investments Limited - 5%. На данный момент акционерами банка являются ООО "Эвиаинвест", "Юниинвест" и Debban Investments Limited, с долевым участием соответственно 51%, 39% и 10%.