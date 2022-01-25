Москва, 25 января, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров имеет право выставить свою кандидатуру на президентских выборах. Об этом 25 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Как и все граждане России Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Право закреплено в конституции у каждого гражданина РФ определенного возраста и не имеющего на этот счёт каких-то законных ограничений», — заявил Песков.

«Но в целом, я хочу напомнить, что основы внешней политики Российской Федерации формулирует глава Российской Федерации. И к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская республика, является Владимир Владимирович Путин», — указал он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на месте президента России «давно бы забрал Украину, направил туда войска и навел там порядок».