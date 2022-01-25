Барнаул, , 12:25 — REGNUM Создание системы блокировки звонков с подменных номеров одной из структур Роскомнадзора не улучшит ситуацию с телефонным мошенничеством. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил алтайский представитель правоохранительных органов — автор телеграм-каналаUnusual Crimes Barnaul:

Киберпреступление Blogtrepreneur

«Как уже описано у «Коммерсанта», в основном жулики используют сервера зарубежных операторов. Соответственно наши запреты для них абсолютно безразличны в правовом плане.

Тем более, что IP телефония, которую ещё и жулики используют для «подмены номера» в своих корыстных целях, используется во многих странах для ведения бизнеса у легальных call-центров».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в России нашли способ борьбы с телефонными мошенниками, которые звонят гражданам с подменных номеров, 25 января известила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документы на сайте госзакупок. Отмечается, что только в 2021 году злоумышленники с помощью звонков с подменных номеров украли у российских граждан порядка 45 млрд рублей.

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Вместе с тем, депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») на своей странице в Facebook данную инициативу назвал запоздалой. По его словам, «все попытки настоящей борьбы с мошенниками встречают отчаянное сопротивление лоббистов их интересов на самом высоком уровне».

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