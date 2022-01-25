Дубай, ОАЭ, 25 января, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над словацкой «Жилиной» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 5:0.

Vyacheslav Yevdokimov Александр Ерохин

В первом тайме голы забили нападающий Артём Дзюба и полузащитник Андрей Мостовой. Во второй половине встречи хет-трик оформил хавбек Александр Ерохин.

Матч прошёл в рамках зимнего сбора «Зенита» в Дубае. Это заключительный для команды матч в ОАЭ. Следующие игры «Зенит» проведёт на сборах в Португалии в феврале.