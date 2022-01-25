Иерусалим, 25 января 2022, 12:43 — REGNUM Консультационная группа при минздраве Израиля (ЦАТАМ) рекомендует разрешить гражданам старше 18 лет вакцинирование четвертой дозой вакцины от COVID-19.
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Четвертый укол можно сделать при условии, что с момента получения предыдущей дозы или выздоровления прошло пять месяцев.
Рекомендация принята на основе положительных результатов, демонстрирующих усиление иммунитета в предотвращении тяжелой формы заболевания в 3,5 раза после вакцинации четырьмя дозами.
Рекомендации ЦАТАМ должны быть подписаны гендиректором минздрава, чтобы вступить в силу.