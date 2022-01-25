Орел, 25 января, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Объявлен аукцион на завершение скандальной реконструкции Красного моста в Орле, об этом сообщили 25 января в пресс-службе правительства Орловской области.

Orel-adm.ru Красный мост. Орёл

Заявки на участие в аукционе принимают до 1 февраля 2022 года, итоги аукциона планируют объявить 3 февраля. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 1,625 млрд рублей. Среди требований к потенциальным подрядчикам — наличие опыта в выполнении работ по сохранению объектов культурного наследия, а также наличие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

Новому подрядчику предстоит завершить монтаж временной пешеходной переправы и установить технологический мост, вынести на него оставшиеся коммуникации, а также провести работы по реконструкции собственно Красного мост. Все работы должны быть завершены до 30 ноября 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на реконструкцию Красного моста в Орле был заключен в 2020 году, сроком завершения работ назывался ноябрь 2022 года. В марте 2021 года было возбуждено уголовное дело о хищении более 179 млн рублей, выделенных на реконструкцию Красного моста.

Накануне, 24 января, прокуратура сообщила о проведении обысков у советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева в связи с возможной причастностью его и аффилированных ему лиц к хищению бюджетных средств, выделенных на реконструкцию мостов в Орле и моста в Ливенском районе.

Об этом: У советника губернатора Орловской области Лежнева прошли обыски