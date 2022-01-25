Рига, , 12:22 — REGNUM Со вторника, 25 января, в общественных местах Латвии можно находиться только в медицинской маске или респираторе не ниже класса FFP2 на лице. Об этом напомнила пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Маски Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

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Одновременно вводится запрет на ношение тканевых масок в общественных местах, признанных недостаточно надежными для эпидемиологической безопасности.

Подчеркивается, что новые ковид-ограничения введены для более успешной борьбы с «Омикрон"-штаммом коронавируса. В аннотации к подготовленным Минздравом поправкам указывается: медицинские маски и респираторы стандартизированы, и для их лучшей эффективности введены конкретные требования. При правильном их использовании эффективность гарантирована.

В то же время допускается, что учащиеся в возрасте 7−12 лет могут не использовать эти средства защиты, если пользуются тканевыми масками. В общественном транспорте дети также смогут продолжать использовать не медицинские маски.

С 19 января малоимущим и малообеспеченным жителям столицы Латвии бесплатно выдают упаковку (50 штук) медицинских масок. Журналисты подсчитали, что ношение респираторов и медицинских масок обойдется в сумму до 30 евро в месяц на человека.