Вашингтон, , 12:21 — REGNUM На сегодняшний день уровень поддержки президента США Джо Байдена среди жителей страны снизился до 39%. Это следует из результатов опроса общественного мнения исследовательской службы Harvard/Harris, которые 24 января вечером обнародовала американская газета The Hill.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что исследование проводилось 19 и 20 января и в нем принимали участие 1815 граждан США, являющихся избирателями.

Согласно результатам опроса, проводимую Байденом на посту президента США политику решительным образом одобряет 18% респондентов и еще 21% поддерживает ее «более или менее». При этом 53% участников опроса, либо полностью, либо частично негативно относятся к деятельности нынешнего главы государства.

При этом уточняется, что еще в ноябре в поддержку политики Байдена высказывалось 45% и, таким образом, за два месяца количество одобряющих его деятельность снизилось на 6%. Также уровень недовольных нынешним президентом США на тот момент составлял 51%, и он вырос за это время на 2%.

В то же время, указывается, что такое падение рейтинга Байдена произошло вследствие внешних и внутренних проблем его администрации — от пандемии и падения экономических показателей до обострения отношений с Россией из-за ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США вновь призывают КНДР прекратить провокации и вернуться к диалогу.