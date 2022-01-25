Псков, , 12:24 — REGNUM За прошедшие сутки в Псковской области с COVID-19 госпитализировали 52 человека, что на 36 человек больше, чем сутками ранее. Об этом 25 января сообщили в главном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению регионального оперштаба, в Псковской области за сутки выявили 193 случая заражений коронавирусной инфекцией, что на 12 случаев больше, чем за предыдущие сутки. В регионе продолжает увеличиваться заболеваемость COVID-19.

От COVID-19 как основной причины скончались за сутки семь человек. Это на два человека больше, чем сутками ранее. Статистика смертности в регионе пока держится на низком уровне.

За сутки от ковида выздоровели 114 человек, что на пять человек больше, чем этот же показатель за 23 января. Статистика выздоровлений постепенно увеличивается.

За всё время действия пандемии в Псковской области выявили 74 299 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 как основной причины скончались 1398 человек, а выздоровели — 69 765.

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