Таллин, , 12:19 — REGNUM Международная антикоррупционная организация Transparency International опубликовала «Индекс восприятия коррупции» за 2021 год. Эстония набрала 74 балла из 100, потеряв за год один пункт. Об этом сообщило гостелевидение ETV.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Тем не менее, в итоговом рейтинге страна оказалась выше прошлогоднего показателя и делит 13-е место с Канадой, Исландией, Ирландией и Австрией. Парадокс объясняется просто: Эстония потеряла в подсчете баллы, но ее соседи по таблице потеряли еще больше и опустились ниже. Таким образом, за год Эстония поднялась с 17-го на 13-е место, хотя и ухудшила свои показатели.

К лидерам прошлогоднего рейтинга — Дании и Новой Зеландии — в 2021 году прибавилась Финляндия: эти три страны получили по 88 баллов и разделили первое место.

Состав худшей тройки рейтинга не изменился: в ней остались Южный Судан (11 баллов), а также Сирия и Сомали (по 13 баллов).

Индекс восприятия коррупции Transparency International оценивает уровень коррупции в публичном секторе и при выработке политики в том виде, в каком он воспринимается иностранными экспертами и бизнесменами. Результаты располагаются на 100-балльной шкале, где 0 является минимальным, а 100 — максимальным уровнем воспринимаемой коррупции.