Эстония ухудшила показатели в индексе восприятия коррупции
Таллин, 25 января, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Международная антикоррупционная организация Transparency International (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) опубликовала «Индекс восприятия коррупции» за 2021 год. Эстония набрала 74 балла из 100, потеряв за год один пункт. Об этом сообщило гостелевидение ETV.
Тем не менее в итоговом рейтинге страна оказалась выше прошлогоднего показателя и делит 13-е место с Канадой, Исландией, Ирландией и Австрией. Парадокс объясняется просто: Эстония потеряла в подсчете баллы, но ее соседи по таблице потеряли еще больше и опустились ниже. Таким образом, за год Эстония поднялась с 17-го на 13-е место, хотя и ухудшила свои показатели.
К лидерам прошлогоднего рейтинга — Дании и Новой Зеландии — в 2021 году прибавилась Финляндия: эти три страны получили по 88 баллов и разделили первое место.
Состав худшей тройки рейтинга не изменился: в ней остались Южный Судан (11 баллов), а также Сирия и Сомали (по 13 баллов).
Индекс восприятия коррупции Transparency International (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) оценивает уровень коррупции в публичном секторе и при выработке политики в том виде, в каком он воспринимается иностранными экспертами и бизнесменами. Результаты располагаются на 100-балльной шкале, где 0 является минимальным, а 100 — максимальным уровнем воспринимаемой коррупции.