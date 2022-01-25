Кабул, 25 января, 2022, 12:18 — ИА Регнум. После открытия школ в Афганистане в программу некоторых предметов могут быть внесены изменения. Как заявили чиновники минобразования страны, речь идёт о предметах, которые, по их мнению, противоречат религиозным и культурным принципам. Об этом сообщает TOLOnews.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Представитель министерства образования добавил, что эта программа будет реализована с началом работы департамента управления в министерстве и созданием комитета по реформированию учебной программы.

Официальные лица образовательного ведомства заявили, что с открытием школ в новом году школьная программа не изменится, но в недалеком будущем будут внесены некоторые изменения.

«Изменения, которые произойдут в учебной программе и некоторых предметах в ближайшие годы, станут результатом взаимодействия между департаментом управления, религиозными экспертами и школьными учителями», — пояснил Азиз Ахмад Райан, пресс-секретарь министерства образования.

Но эксперты в области образования считают, что учебная программа должна быть реформирована на основе мировых стандартов системы образования.

«Образование должно быть полностью свободным от идеологии, и если мы включим политику и идеологию в научные и образовательные вопросы, это, естественно, будет иметь неправильные последствия», — указала Сохейла Арфафи, преподаватель университета.

Между тем, хотя учащиеся довольны открытием школ, они просят чиновников министерства образования провести вступительные экзамены в запланированное время в следующем году. В свою очередь в ведомстве заявили, что вступительные экзамены будут проводиться на основе прошлогоднего графика.

23 января министерство образования объявило, что двери всех школ для девочек будут вновь открыты в следующем месяце.