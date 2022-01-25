Улан-Удэ, , 12:18 — REGNUM Создание новых агломераций в России объективно продиктовано. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM ассоциированный научный сотрудник Социологического института РАН (Санкт-Петербург)Алексей Михалёв, комментируя заявление Алексея Кудрина.

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По словам эксперта, тема обсуждается давно, начиная с инициативы министра обороны РФ Сергея Шойгу, предложившего основать новые города в Сибири.

«Новые агломерации подразумевают новые экономические перспективы, новую инфраструктуру. В современных условиях создавать новую инфраструктуру эффективнее, чем модернизировать старую. Я уверен, что со временем этот проект с агломерациями оправдает себя и позволить создать новые узловые точки развития», — отметил Алексей Михалёв.

Как сообщало ИА REGNUM, Кудрин считает, что центрами новых агломераций могли бы стать такие города, как Казань, Екатеринбург, Краснодар и Ростов, частично — Новосибирск, Томск и ряд других городов.

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