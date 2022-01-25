Москва, , 12:17 — REGNUM Осужденный блогер Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. Соответствующая запись появилась в реестре ведомства 25 января.

Навальный Иван Шилов © ИА REGNUM

Также в данный список внесены соратники Навального Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов, Лилия Чанышева и Павел Зеленский.

Согласно российскому законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссия исправительной колонии №2 Владимирской области еще на три месяца оставила осужденного блогера Алексея Навального на профилактическом учёте как склонного к экстремизму.

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