Чебоксары, , 12:17 — REGNUM Предложение о создании Поволжской агломерации с центром в Татарии, скорее всего, является информационным вбросом для мониторинга «настроений в регионах и общественного мнения». Но можно изучить этот вопрос, если речь идёт о создании единой инфраструктуры в различных отраслях, где выигрывают в целом все регионы. Однако подобные проекты «обсуждать всерьёз» следует с учётом изучения мнения граждан и проведения референдума. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM координатор чувашского отделения ЛДПР, депутат Госсовета Чувашии Константин Степанов.

Константин Степанов Cap.ru

Парламентарий отмечает, что пока не стал «серьёзно относиться» к предложению руководителя Счётной палаты Алексея Кудрина о создании в противовес Москве агломерации в Поволжье, центром которой могла бы стать Татария.

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«Я склонен полагать, что это определённый информационный вброс для изучения настроений и общественного мнения, в том числе, что на это скажут люди и чиновники различных уровней в республиках и областях. Поэтому я бы серьёзно пока к этим предложениям не относился», — сказал Константин Степанов.

По его словам, если это предложение будут пытаться реализовать, то без «чёткого понимания» самой программы заранее сказать «за или против однозначно невозможно».

«Если мы говорим об агломерации, включающей в себя, в частности, определённые экономические отрасли с решением о перераспределении на территориях каких-то крупных предприятий, создании единых общественных благ и инфраструктуры, транспортной и медицинской доступности, расширении бизнеса, то в принципе это можно изучать, но только получив документы и поняв, что это за программа и к чему она приведёт. В любом случае я считаю, что даже если такие решение обсуждать всерьёз, то у нас есть прекрасный инструмент для изучения мнения граждан — местный референдум», — сказал лидер чувашского отделения ЛДПР.

По его словам, также «только через референдум» должны обсуждаться предложения об объединении регионов.

«Безусловно, я сам как житель Чувашии (по национальности — наполовину чуваш, наполовину — русский, у меня родители отсюда, и я сам здесь рос без выезда практически) хотел бы, чтобы Чувашская Республика свою автономность сохраняла, в том числе язык, традиции, наши особенности. Поэтому какого-то объединения в суперрегион и тем более с такой приставкой «в противовес Москве», конечно, не хотелось бы и вообще в это не очень верится», — говорит Константин Степанов.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Кудрин на стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан» заявил, что России необходимо создавать крупные агломерации, которые могли бы конкурировать с Москвой. Он уверен, что одна из таких агломераций могла бы появиться в Поволжье, а её центром может стать Татария. Глава республики Рустам Минниханов поддержал идею, назвав её «очень правильной».

По неофициальной информации, которую опубликовали СМИ и телеграм-каналы, в Поволжскую агломерацию предлагается включить Татарию, Башкирию, Удмуртию, Чувашию, а также Нижегородскую, Самарскую и Ульяновские области.