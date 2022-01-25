Чувашский депутат объяснил, почему появилась идея о суперагломерации в ПФО
Чебоксары, 25 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Предложение о создании Поволжской агломерации с центром в Татарии, скорее всего, является информационным вбросом для мониторинга «настроений в регионах и общественного мнения». Но можно изучить этот вопрос, если речь идёт о создании единой инфраструктуры в различных отраслях, где выигрывают в целом все регионы. Однако подобные проекты «обсуждать всерьёз» следует с учётом изучения мнения граждан и проведения референдума. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM координатор чувашского отделения ЛДПР, депутат Госсовета Чувашии Константин Степанов.
Парламентарий отмечает, что пока не стал «серьёзно относиться» к предложению руководителя Счётной палаты Алексея Кудрина о создании в противовес Москве агломерации в Поволжье, центром которой могла бы стать Татария.
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По его словам, если это предложение будут пытаться реализовать, то без «чёткого понимания» самой программы заранее сказать «за или против однозначно невозможно».
По его словам, также «только через референдум» должны обсуждаться предложения об объединении регионов.
Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Кудрин на стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан» заявил, что России необходимо создавать крупные агломерации, которые могли бы конкурировать с Москвой. Он уверен, что одна из таких агломераций могла бы появиться в Поволжье, а её центром может стать Татария. Глава республики Рустам Минниханов поддержал идею, назвав её «очень правильной».
По неофициальной информации, которую опубликовали СМИ и телеграм-каналы, в Поволжскую агломерацию предлагается включить Татарию, Башкирию, Удмуртию, Чувашию, а также Нижегородскую, Самарскую и Ульяновские области.