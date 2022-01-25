Кяхтинский район, Бурятия, , 12:15 — REGNUM В Кяхтинском районе Бурятии перед судом предстанет 53-летний мужчина по обвинению в совершении смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, обвиняемый в момент аварии был пьян.

Автомобиль виновника смертельного ДТП в Бурятии СУ СКР по Бурятии

16 августа 2021 года он приехал на своей машине Mitsubishi Outlander к отцу в село Хоронхой, где распивал спиртные напитки. Вечером он сел за руль и поехал домой в город Гусиноозёрск. На 201 км дороги Улан-Удэ — Кяхта он выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем Toyota Mark II.

«В результате аварии от полученных повреждений на месте происшествия скончалась 13-летняя девочка. Её родители и две сестры, находившиеся в машине, с различными травмами госпитализированы в Кяхтинскую центральную районную больницу, где у матери и одной из девочек диагностированы повреждения, опасные для жизни, причинившие тяжкий вред их здоровью», — отметили в ведомстве.

Виновник аварии был задержан, позже он признал свою вину и дал подробные показания. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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