Лондон, 25 января, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Британский гитарист и блюз-рок-исполнитель Эрик Клэптон верит в теорию о том, что люди, решившие сделать прививку от коронавируса, были подвержены «массовому гипнозу». Об этом 24 января рассказал портал Music News.

Официальный YouTube-канал Эрика Клэптона Эрик Клэптон за исполнением песни Layla

Автор хита Layla, который ранее сообщил, что потерял друзей из-за своей позиции против вакцин, утверждал, что подсознательные сообщения, скрытые в рекламе, заставили людей вакцинировать. В интервью для YouTube-канала Real Music Observer он сказал: «Я смотрел телевизор и затем начал замечать памятки. Маттиас Десмет [профессор клинической психологии в Университете Гента в Бельгии], рассказал об этом. И это здорово. Теория гипноза массового формирования. И тогда я обратил на это внимание. Как только я начал его искать, он оказался повсюду».

«Потом я вспомнил, что видел на YouTube что-то вроде подсознательной рекламы. Это продолжалось долгое время: использовались фразы типа «тебе ничего не будет принадлежать, и ты будешь счастлив». И я подумал: «Что это значит?» И постепенно я собрал головоломку воедино. И это сделало меня еще более решительным», — рассказал артист.

Психологи настаивают на том, что нет никаких доказательств того, что в условиях глобальной пандемии произошел «массовый психоз». 76-летний гитарист выступает против изоляции и пообещал не выступать на концертах, на которых требуется подтверждение иммунизации.