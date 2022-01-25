Тюмень, 25 января, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Тюмени 25 января в связи с поступившими сигналами о возможном минировании зданий школ все учащиеся эвакуированы. Об этом сообщает региональный департамент образования и науки.

Телефонный терроризм

«До конца дня все здания образовательных организаций будут осмотрены специальными службами и 26 января образовательный процесс пройдёт в обычном режиме», — пояснили в ведомстве.

Вторая смена у школьников Тюмени пройдёт дистанционно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени 13 и 20 января уже «минировали» школы города.