Алма-Ата, Казахстан, 25 января, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Снабжение электроэнергией абонентов Алма-Аты восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC).

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«Полностью восстановлена нормальная схема национальной электрической сети с Алма-Атинским энергоузлом. Региональные электросетевые компании Алма-Аты и Алма-Атинской области осуществляют снятие ограничений», — отметили в KEGOC.

Сообщается, что в ряде южных районов страны подачу электроэнергии ещё не восстановили. Там продолжают работать над устранением аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января перебои с электроснабжением начались в Казахстане, Киргизии и Узбекистане. В KEGOC сообщили, что на транзитной высоковольтной ЛЭП «Север-Восток-Юг Казахстана» произошло аварийное отключения из-за сильного роста нагрузки.