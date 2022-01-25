Москва, 25 января, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам Госдумы подготовить обращение к генеральному прокурору Игорю Краснову по ситуации с нападениями бездомных собак на людей, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Давайте подготовим обращение в Генеральную прокуратуру. Пускай возьмут и проанализируют, почему такое возможно», — сказал Володин.

«Никто не снимал ответственности по защите здоровья граждан, обеспечения безопасности граждан, полиция должна заниматься, главы муниципальных образований, мэры городов. Самоустранились, считают, что этого у них нет в обязанностях. Есть!» — подчеркнул спикер Госдумы.

Он также отреагировал на предложения изменить федеральный закон.

«Начинают говорить, то что закон надо менять. Какой закон?» — указал он.

По убеждению Володина, если вносить правки, то исключительно для того, «чтобы создавать цивилизованную форму содержания животных, образовывать приюты, заниматься стерилизацией, оказывать поддержку грантовую зоозащитникам».