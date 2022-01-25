Москва, 25 января, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал проинформировать его о ходе расследования уголовного дела об убийстве депутата парламента Карачаево-Черкесии Ислама Крымшамхалова. Преступление было совершено в 2009 году, однако до сих пор не расследовано, о чем сообщил ряд мессенджеров, приводя сомнения родных погибшего насчет наказания для убийц.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

«В публикации одного из мессенджеров анализируются доводы и версии, касающиеся совершенного преступления. Также приводятся опасения родственников потерпевшего относительно хода расследования. В связи с этим А. И. Бастрыкин указал следователям, в чьем производстве находится данное уголовное дело, на необходимость тщательного изучения озвученных сведений»,— говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Александр Бастрыкин затребовал информацию о проведенных следственных действиях и разыскных мероприятиях по уголовному делу.

Напомним, депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии Ислам Крымшамхалов был убит 13 января 2009 года. Его расстреляли из автомата на платной охраняемой автостоянке, расположенной на улице Новой напротив Верховного суда Карачаево-Черкесии, когда он возвращался домой из республиканского парламента.