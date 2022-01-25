Калуга, 25 января, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Калуге 15 компаний-экспортёров приняли участие онлайн-встрече «Час с торговым представителем Российской Федерации в Турецкой Республике» Айдаром Гашигуллиным. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве развития бизнеса в Калужской области

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Торговый представитель России в Турции Айдар Гашигуллин рассказал калужским экспортёрам о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества, оценил возможности выхода компаний-участников встречи на турецкие рынки, об особенностях ведения бизнеса в Турции. Важной особенностью турецкой промышленности является тот факт, что производство более половины товаров основано на импорте сырья и производных для переработки. Основными категориями импорта в страну является механическая техника, компьютеры, топливо, продукция АПК. В ходе встречи торговый представитель ответил на вопросы калужских экспортёров, которые касались сертификации различных категорий товаров, таможенного законодательства, диверсификации поставок, востребованности инновационных технологических разработок.

«Сотрудничество между Калужской областью и Турецкой Республикой является приоритетным направлением региональной внешнеэкономической политики. По состоянию на ноябрь 2021 года объем экспортных поставок составил порядка 95,2 млн долларов США. Это на 100% больше, чем показатели 2020 года (46,2 млн долларов США), — отметил модератор встречи заместитель руководителя регионального Агентства развития бизнеса Николай Тубеншляк.