Ташкент, 25 января, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Узбекистане начали поэтапно восстанавливать подачу электроэнергии, которая была нарушена в результате масштабных отключений. Об этом 25 января сообщили в министерства энергетики республики.

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«Электростанции поэтапно вводятся в эксплуатацию», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что подачу энергии в энергетическую систему начали Чарвакская, Ходжикентская и Таваксайская гидроэлектростанции в Ташкентской области, Навоийская теплоэлектростанция в Навоийской области, Тахиаташская ТЭС в Каракалпакии и Ферганская ТЭЦ в Ферганской области.

В отдельных регионах страны подача электричества восстановлена.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 января в Казахстане начались проблемы с электроснабжением. Сбои произошли в некоторых районах Алма-Аты, Тараза, Чимкента. Также сбои произошли в Киргизии и Узбекистане.

Как пояснили в «Казахстанской компании по управлению электрическими сетями» (KEGOC), перебои были вызваны аварийным отключением на высоковольтной ЛЭП.

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По данным KEGOC, в энергосистеме региона, включающего, кроме Казахстана, Киргизию и Узбекистан, произошло увеличение напряжения более чем на 100% по сравнению с номинальным уровнем на транзит электроэнергии по линии «Север-Восток-Юг Казахстана».В результате произошло аварийное разделение транзита с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана. Объём ограничений составляет порядка 1500 мВт.