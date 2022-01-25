Новосибирск, 25 января, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Сначала нужно обозначить замысел, собрать заинтересованных, а затем всем вместе искать пути реализации. Так председатель Сибирского отделения РАН (СО РАН) академик Валентин Пармон прокомментировал инициативу создания единого супервычислительного центра на базе Новосибирского государственного университета (НГУ).

Технопарк Новосибирского Академгородка

«Не хочется драматизировать, но без реализации проекта «Лаврентьев» у Академгородка как исследовательского центра нет будущего. Потому что современная наука не просто продуцирует новые знания, но и транслирует их в виде огромных информационных потоков, без обработки которых просто захлебнётся, — приводится комментарий Пармона на сайте СО РАН.

Идея объединения трёх вычислительных организаций под эгидой НГУ, по его словам, — «для кого-то неожиданная, но своевременная, другого пути просто нет».

Отметим, что ранее сообщалось, что суперкомпьютерный центр (СКЦ) «Лаврентьев» будет построен к 2025 году.