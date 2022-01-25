Москва, 25 января, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» начнет изготавливать первый летный образец «Союза-5» в ближайшие недели. Об этом 25 января заявил гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

(сс) Gubina-anatasia2010 РН Союз

«Я думаю, в ближайшие буквально недели, даже не месяцы, начнем изготовление первого летного образца», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, на 3 февраля намечен первый в нынешнем году пуск ракеты-носителя «Союз-2», который будет осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области.

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