Кострома, 25 января 2022, 12:23 — REGNUM В Костромской области выявлены первые случаи заражения новым штаммом коронавируса — «Омикроном». Об этом на пресс-конференции 25 января рассказала заместитель главного санитарного врача региона Анна Батаева.
Инфекция подтверждена у трёх женщин в возрасте от 40 до 60 лет из города Шарьи, Островского и Судиславского районов. Они не выезжали за пределы региона.
В регионе продолжается пятая волна коронавируса. За последние две недели суточное количество заражений выросло более чем в 6 раз и по данным на 25 января составило 234 случая. Количество ковид-пациентов, нуждающихся в госпитализации, растёт не столь стремительно. Если 10 января в медучреждениях находились 166 костромичей, то сегодня в больницах лежит в 1,5 раза большей пациентов —247 человек.
Число пациентов, проходящих лечение на дому, за этот период удвоилось. Отметим, что с медицинской точки зрения выявление у пациента того или иного штамма коронавируса роли не играет. Больных лечат по одинаковой методике.
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