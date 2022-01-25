Кострома, 25 января, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Костромской области выявлены первые случаи заражения новым штаммом коронавируса — «Омикроном». Об этом на пресс-конференции 25 января рассказала заместитель главного санитарного врача региона Анна Батаева.

Центр «Вектор» Фото штамма Омикрон

Инфекция подтверждена у трёх женщин в возрасте от 40 до 60 лет из города Шарьи, Островского и Судиславского районов. Они не выезжали за пределы региона.

«Женщины получили заражение внутри области. То есть «Омикрон» не на пороге, он уже у нас дома. Контактные с ними лица, это порядка 10−15 человек, изолированы. Пациентки чувствуют себя удовлетворительно, болеют в лёгкой форме», — пояснила Батаева.

В регионе продолжается пятая волна коронавируса. За последние две недели суточное количество заражений выросло более чем в 6 раз и по данным на 25 января составило 234 случая. Количество ковид-пациентов, нуждающихся в госпитализации, растёт не столь стремительно. Если 10 января в медучреждениях находились 166 костромичей, то сегодня в больницах лежит в 1,5 раза большей пациентов —247 человек.

Число пациентов, проходящих лечение на дому, за этот период удвоилось. Отметим, что с медицинской точки зрения выявление у пациента того или иного штамма коронавируса роли не играет. Больных лечат по одинаковой методике.