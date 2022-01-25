Уфа, 25 января, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Туман и гололедица ожидается в Башкирии. Об этом 25 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Туман в Санкт-Петербурге

Так, днем 26 января в Башкирии ожидается в снег. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до — 26 °C, днем может потеплеть до — 8 °C.

На некоторых участках автотрасс ожидается гололедица, может образоваться снежный накат, видимость в тумане менее 500 метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидается сильная изморозь.