В Башкирии ожидается туман
Уфа, 25 января, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Туман и гололедица ожидается в Башкирии. Об этом 25 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Дарья Драй ИА REGNUM
Туман в Санкт-Петербурге
Так, днем 26 января в Башкирии ожидается в снег. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до — 26 °C, днем может потеплеть до — 8 °C.
На некоторых участках автотрасс ожидается гололедица, может образоваться снежный накат, видимость в тумане менее 500 метров.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидается сильная изморозь.