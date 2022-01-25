Омск, 25 января, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Идею главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что в России необходимо создавать крупные агломерации, которые могли бы конкурировать с Москвой, политолог Андрей Рудаков (Омск) считает «сиюминутной».

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

»Мы видим очередной пример популизма с целью попасть в федеральную новостную повестку, напомнить о себе, поднять уровень цитируемости. Идея столь же сиюминутная, как предложения о создании городов с миллионным населением за Уралом», — подчеркнул политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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По его словам, противовесом централизации капиталов и населения вокруг Москвы могло бы стать развитие инфраструктуры, межрегиональных транспортных связей, выделение и развитие сильных сторон каждого региона.

«Например, Омск связан с Тюменью на западе и Новосибирском на востоке автомобильной трассой с одной полосой движения в каждую из сторон, а это единственный путь от Москвы к Владивостоку. Гораздо проще управлять несколькими центрами, тем более осваивать бюджет на формировании таких центров, но в перспективе это закладывает фундамент для раскола страны при политической и экономической нестабильности. Гораздо более верный путь для укрепления государства — стремление к равномерному развитию регионов, через усиление социально-экономических связей каждого региона со всеми соседними субъектами», — рассуждает эксперт.

Собеседник ИА REGNUM вновь привёл в пример Омск.

«Возвращаясь к примеру с Омском, если отдать приоритет в развитии Новосибирску, мы получим отток населения, потерю статуса города-миллионника и потенциала мегаполиса. Будет уничтожен не просто потенциальный центр экономического роста, но и будет подорвана демографическая безопасность на южной границе Западной Сибири — относительного географического центра страны. Если же Омск и Новосибирск свяжет расширенная автомагистраль, скоростной поезд, каждый из регионов получит равное финансирование, но в разной специализации, мы увидим гораздо лучший результат в долгосрочной перспективе», — подытожил Андрей Рудаков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кудрин предложил создавать в России новые агломерации «в противовес Москве», которые соответствовали бы «мировому уровню» и которые в перспективе влияли бы «на мировую повестку».

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