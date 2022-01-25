Бейрут, 25 января 2022, 12:25 — REGNUM Жители Ливана столкнулись с последствиями аномальных осадков. Об этом 25 января сообщает Lebanon 24.

Снегопад
Снегопад
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По данным журналистов, продолжающиеся на протяжении последних недель снегопады, стали причиной массовых дорожных заторов по всей территории страны. В первую очередь это касается центральных высокогорных районов страны.

Отмечается, что снежные завалы заблокировали дороги в окрестностях Баальбека. Кроме того, из-за непогоды частично заблокировано сообщение с городами Акура, Кфардебиан, Хармель, Маасер-аль-Шуф, Танурин Лаклук и рядом других.

К дорожным работам и оказанию помощи пострадавшим привлекаются чрезвычайные силы и вооружённые силы Ливана.