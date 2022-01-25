Барнаул, 25 января, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Реформа местного самоуправления приведёт к резкому снижению количества сельских депутатов, их заменят муниципальные окружные чиновники на местах по принципу территориальных управлений. Об этом сообщил в своём телеграм-канале заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко («Единая Россия»). Накануне, 24 января, он принял участие в федеральных экспертных слушаниях по реформе местного самоуправления. Мероприятие проходило в онлайн режиме на площадке Общественной Палаты РФ.

Duma.gov.ru Местное самоуправление

Из других положений законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который Госдума РФ рассмотрит в первом чтении на пленарном заседании уже сегодня, 25 января, Сергей Струченко отметил следующие:

«Общественники смогут продолжить свою активную работу в рамках создаваемых ТОС и института сельских старост. Людям важно качество оказания услуг, а не кто их оказывает. Главы муниципальных образований трех видов исходя из буквы законопроекта (муниципальные округа, городские округа, внутригородские муниципальные образования городов федерального значения) будут отрешаться от должности за систематическое не достижение показателей эффективности — не путать с утратой доверия!

К уже существующим полномочиям ОМСУ добавится новый вид полномочий — развитие внутри дворовых территорий! Тем самым легализуется сегодняшняя практика вкладывания бюджетных средств в благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов наших граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) намерены наделить муниципальные районы, городские и муниципальные округа правом принимать решение о порядке избрания главы территории. Работа ведётся в рамках разработанного в РФ законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

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