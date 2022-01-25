Сеул не нашел признаков восстановления на ядерном полигоне Пхунгери в КНДР
Сеул, 25 января, 2022, 12:05 — ИА Регнум. На данный момент Южная Корея не обнаружила свидетельств восстановления подземных тоннелей на ядерном полигоне КНДР Пхунгери, который находится в северокорейской провинции Хамгён-Пукто. Об этом 25 января сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.
«Мы выявили признаки деятельности по техническому обслуживанию на территории части объектов, но свидетельств восстановления тоннелей не обнаружено», — заявил источник во властных структурах Республики Корея.
Также указывается, что в южнокорейском Комитете начальников штабов отметили, что после закрытия полигона Пхунгери в 2018 году Сеул внимательно следил за деятельностью Пхеньяна на нем и не зафиксировал там никаких признаков деятельности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что запуски двух крылатых ракет в направлении Японского моря провела, предположительно, Северная Корея.