Сеул, 25 января, 2022, 12:05 — ИА Регнум. На данный момент Южная Корея не обнаружила свидетельств восстановления подземных тоннелей на ядерном полигоне КНДР Пхунгери, который находится в северокорейской провинции Хамгён-Пукто. Об этом 25 января сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.

ИА REGNUM Южная Корея

«Мы выявили признаки деятельности по техническому обслуживанию на территории части объектов, но свидетельств восстановления тоннелей не обнаружено», — заявил источник во властных структурах Республики Корея.

Также указывается, что в южнокорейском Комитете начальников штабов отметили, что после закрытия полигона Пхунгери в 2018 году Сеул внимательно следил за деятельностью Пхеньяна на нем и не зафиксировал там никаких признаков деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что запуски двух крылатых ракет в направлении Японского моря провела, предположительно, Северная Корея.