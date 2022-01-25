Краснодар, 25 января, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Сильные снегопады привели к мусорному коллапсу в Краснодаре, в отдельных местах мусор не вывозили уже несколько суток. Фото заваленных мусором контейнерных площадок опубликовали жители в краснодарских пабликах.

Марина Каширская ИА REGNUM Мусор

В краснодарской мусороуборочной компании пояснили, что причиной ситуации стали аномальные снегопады. Кроме того, подходы к контейнерным площадкам не расчищены, в ряде случаев — закрыты припаркованными машинами. На 25 января невывоз твердых бытовых отходов сейчас составляет около 50%, приводят данные «Кубанские новости».

"Мы пытаемся улучшить ситуацию. Но сроки решения проблемы зависят от уборки придворовых территорий и погоды. В настоящее время мы максимально своими силами стараемся расчистить снег возле контейнерных площадок», — сообщила изданию заместитель генерального директора по эксплуатации Юлия Овчарик. Сроки решения проблемы пока не называют.

Между тем, накануне, 24 января, в мэрии Краснодара сообщили об обнаружении на территории Краснодара за последние две недели сразу 77 несанкционированных свалок.