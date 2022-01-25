Кливленд, США, , 12:01 — REGNUM «Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 95:93.

Паркет «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (сс) Chris Metcalf

Самым результативным игроком матча стал защитник «Никс» Ар Джей Барретт, на счету которого 24 очка. В составе «Кливленда» форвард Кевин Лав набрал 20 очков.

«Кливленд» одержал 29-ю победу в 48 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице НБА. «Никс» потерпели 25-е поражение в 48 играх и идут на 19-м месте.

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