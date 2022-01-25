Джакарта, 25 января, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Национальное контртеррористическое агентство Индонезии выявило 364 подозреваемого в терроризме в 2021 году, сообщает CNN indonesia.

U.S. Navy Антитеррор

По данным агентства, 16 человек связаны с запрещенными организациями.

332 подозреваемого в терроризме находились под следствием, три дела переданы в прокуратуру, 13 подозреваемых погибли, 16 человек оправданы.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв взрыва в городе Сиболга в Индонезии увеличилось до семи человек.