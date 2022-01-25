Москва, 25 января, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин нпрвиетствовал участников и гостей XIII заседания Российско-арабского делового совета (РАДС), которое проходит в рамках международной выставки «Экспо-2020» в Дубае. Об этом 25 января сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Деловой совет проводит полезную работу по обеспечению прямого, содержательного диалога и практической кооперации между бизнес-сообществами России и государств обширного региона Ближнего Востока и Северной Африки», — говорится в приветствии.

По словам главы государства, за годы своего существования совет многое сделал для налаживания взаимовыгодных деловых контактов, развития и диверсификации торговых и инвестиционных обменов, а также для разработки и реализации перспективных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и коммуникаций.