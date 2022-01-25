Новый Орлеан, США, 25 января, 2022, 11:57 — ИА Регнум. «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 117:113.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал защитник «Пеликанс» Девонте Грэм, на счету которого 25 очков. В составе «Индианы» защитник Дуэйн Вашингтон набрал 21 очко.

«Пеликанс» одержали 18-ю победу в 46 матчах и занимают 23-е место в турнирной таблице НБА. «Индиана» потерпела 31-е поражение в 48 играх и идёт на 26-м месте.

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