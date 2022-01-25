Сухум, , 11:57 — REGNUM Президенту Абхазии Алсану Бжании провели медицинскую операцию в России. Об этом 25 января сообщает пресс-служба главы государства.

Аслан Бжания

«В понедельник, 24 января в одной из российских клиник успешно была проведена операция президента Абхазии Аслана Бжания на почке», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, глава государства после операции чувствует себя хорошо. Другие подробности не сообщаются.

Стоит отметить, что ранее Бжания неоднократно ездил на лечение в Россию.