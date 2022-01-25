Хартум, 25 января, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Полиция Судана открыла огонь боевыми пулями по участникам протестных акций, которые прошли в ряде городов страны. Об этом 25 января сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на заявление Объединённого комитета врачей Судана.

M.Saleh Протесты в Судане

По последним данным, в результате разгона демонстраций, получивших название «Марш двадцати миллионов», погибли как минимум трое человек. Участники акции выступают против венной хунты, пришедшей к власти в стране в ноябре 2021 года.

Согласно заявлению, двое демонстрантов были застрелены в ходе акции протеста у президентского дворца в Хартуме. Ещё один человек был убит при разгоне демонстрации в городе Вад-Мадани.

«Службы безопасности правительства, пришедшего к власти в результате переворота, по-прежнему демонстрируют жестокость и чрезмерное насилие в отношении участников мирных акций протеста», — отмечается в заявлении комитета врачей Судана.